Catania noir | luci spente sulla città barocca

Benvenuti in un viaggio fuori dagli schemi: un itinerario affascinante che vi condurrà nel cuore più oscuro e segreto di Catania. Non la città luminosa delle cartoline barocche, ma quella dei vicoli in ombra, delle storie mai risolte, dei crimini dimenticati e delle anime inquiete che, secondo le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - città - noir - luci

Catania noir: luci spente sulla città barocca - Benvenuti in un viaggio fuori dagli schemi: un itinerario affascinante che vi condurrà nel cuore più oscuro e segreto di Catania.

Provinciali, tutti gli eletti del Consiglio della Città Metropolitana di Catania - Si sono conclusi gli scrutini per l’elezione del nuovo Consiglio della Città Metropolitana di Catania.

Catania, era ai domiciliari ma, andava in giro per la città: fermato, tenta anche di fuggire - Catania. Era ai domiciliari ma girava in auto per la città. Fermato, fornisce delle false generalità per non farsi scoprire e tenta la fuga.

Catania noir: luci spente sulla città barocca; “La regola dell’ortica”: atmosfere noir e Sicilia al femminile nel nuovo romanzo di Nunzia Scalzo; Cosa fare a Catania nel weekend ed il 2 giugno: tutti gli eventi.