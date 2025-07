Nkunku Inter è lui l’alternativa a Lookman | è il profilo ideale il motivo

Nkunku Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato dei nerazzurri nei confronti dell’attaccante francese. Tutti i dettagli. L’ Inter continua a lavorare per rinforzare il proprio reparto offensivo, e il nome di Christopher Nkunku è sempre più vicino a quello della squadra nerazzurra. Come ha confermato Matteo Barzaghi durante un intervento su Sky Sport, l’Inter è alla ricerca di un giocatore che possa agire alle spalle della punta, non un classico trequartista o un attaccante puro, ma una figura versatile che possa offrire opzioni tattiche. In questo contesto, il profilo di Nkunku sembra essere perfetto per le esigenze di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

