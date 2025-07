Nordio | Senza riforma indagati già in cella

Il ministro Carlo Nordio è stato ospite del Caffè de La Versiliana, intervistato da Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale. L'incipit non poteva che essere il terremoto giudiziario che ha travolto il Comune di Milano: " Di questa cosa ho avuto conoscenza in auto mentre arrivavo da Roma. Non posso esprimermi sul merito ma posso dire una cosa: per queste persone è stato chiesto l’arresto, quindi la carcerazione o domiciliari. Prima della riforma voluta da me queste persone sarebbero in carcere e successivamente interrogate ". Il ministro ha poi aggiunto: " Ora abbiamo invertito i ruoli per enfatizzare la presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

