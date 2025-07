San Giovanni in Persiceto (Bologna), 16 luglio 2025 – A San Giovanni in Persiceto un giovane esemplare di assiolo, conosciuto anche come Chiù, l'altro giorno è stato salvato dai vigili del fuoco. Il rapace notturno era rimasto appeso al suo nido in una cavità di un albero nel giardino di un condominio in via Marzabotto. Alcuni condomini se ne sono accorti e hanno dato l’allarme contattando Sustenia. È la società composta da Comuni e Città metropolitana che si occupa di ambiente. “La nostra operatrice Paola Balboni – spiega Andrea Morisi di Sustenia – ha ricevuto la segnalazione dalla signora Saba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assiolo rimane appeso al nido a 12 metri di altezza: salvato dai vigili del fuoco