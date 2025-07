Femminicidio Marina Scialdone ridotta la pena per l' ex La delusione della madre della ragazza

Dall'ergastolo a 24 anni e 8 mesi. È stata ridotta in appello la pena per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere 61enne imputato per l'omicidio della ex compagna. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Femminicidio Marina Scialdone, ridotta la pena per l'ex. La delusione della madre della ragazza

