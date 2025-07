Depistaggi nel caso Cucchi | due condanne e un’assoluzione Ilaria Cucchi | Il processo più duro di tutti

Si chiude con due condanne e un’assoluzione uno dei capitoli più oscuri del lungo iter giudiziario legato alla morte di Stefano Cucchi, il geometra romano deceduto nel 2009 dopo essere stato arrestato dai carabinieri. A distanza di oltre 15 anni dai fatti, il Tribunale di Roma ha pronunciato una nuova sentenza che riguarda i depistaggi messi in atto per ostacolare l’accertamento della verità . Il giudice monocratico ha condannato a quattro anni l’ex capitano Prospero Fortunato e a tre anni e sei mesi il maresciallo Giuseppe Perri, entrambi accusati di falso e depistaggio. È stato invece assolto «perché il fatto non sussiste» Maurizio Bertolino, all’epoca maresciallo nella stazione dei carabinieri di Tor Sapienza. 🔗 Leggi su Open.online