Grave incidente al Giro della Valle d’Aosta | il ciclista Samuele Privitera lotta tra la vita e la morte

Un grave incidente durante la prima tappa del Giro della Valle d’Aosta. È in prognosi riservata all’ospedale Umberto Parini di Aosta il ventenne Samuele Privitera, giovane promessa del ciclismo italiano, rimasto gravemente ferito durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, competizione riservata agli Under 23. La dinamica della caduta. Secondo le prime ricostruzioni, l’atleta originario di Soldano (Imperia) sarebbe caduto da solo in un tratto di discesa nel territorio di Pontey, dopo circa 40 chilometri di corsa. Durante la caduta avrebbe perso il casco protettivo e sbattuto violentemente la testa contro un cancello posto a bordo strada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grave incidente al Giro della Valle d’Aosta: il ciclista Samuele Privitera lotta tra la vita e la morte

In questa notizia si parla di: aosta - giro - valle - grave

Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Biella-Champoluc: orari, percorso, favoriti. Si fa la storia nel tappone in Val d’Aosta - È il giorno più importante: oggi va a decidersi il Giro d’Italia. Diciannovesima tappa, da Biella a Champoluc: salite, tante salite, ma anche diverse discese.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione ‘regina’, salite a volontà in Valle d’Aosta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025, la prima delle due tappe regine della Corsa Rosa.

Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Biella-Champoluc: orari, percorso, favoriti. Tappone da far tremare i polsi in Valle d’Aosta - È il giorno più importante: oggi va a decidersi il Giro d’Italia 2025. Diciannovesima tappa, da Biella a Champoluc: salite, tante salite, ma anche diverse discese.

Giro della Valle d’Aosta, Privitera cade e perde il casco: rianimato, è grave (in aggiornamento). https://quibicisport.it/2025/07/16/giro-della-valle-daosta-privitera-cade-e-perde-il-casco-rianimato-e-grave-in-aggiornamento/… via @Bicisport Vai su X

Simone Cristicchi ha appena cancellato il suo concerto in Valle D'Aosta del prossimo 12 luglio al Forte di Bard, a causa di un "improvviso problema di salute". Il cantante ha spiegato di essere stato colpito dalla paralisi di Bell. Di cosa si tratta e come si riconos Vai su Facebook

++ Ciclista cade durante Giro Valle d'Aosta, è grave ++; Ciclista di 20 anni cade al giro della Valle d’Aosta: è grave; Cade durante la prima tappa del Giro della Valle, grave ciclista.

Giovane ciclista imperiese cade durante il Giro della Valle d’Aosta: è in gravi condizioni - Aosta – È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto Parini di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 20 anni, della squadra Hagens Berman Jayco, caduto a Pontey, durante la prima ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Samuele Privitera ricoverato, il ciclista in gravi condizioni dopo la caduta nel Giro Valle d'Aosta. La dinamica e i soccorsi - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto Parini di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 20 anni, della squadra Hagens Berman Jayco, caduto a Pontey, durante ... Come scrive msn.com