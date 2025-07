Marino Rabolini ex dirigente del Comune di Legnano disperso | era andato a fare un' escursione ma di lui non c' è traccia

Si stanno tenendo in queste ore le operazioni di ricerca di un escursionista di Legnano disperso nel Comune biellese di Tavigliano. Si tratta di Marino Rabolini, 71enne ex dirigente del Comune nel Milanese. Rabolini potrebbe essere scomparso da sabato 12 luglio, ma solo ieri sera i conoscenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: rabolini - comune - marino - dirigente

Disperso Marino Rabolini, ex dirigente del Comune di Legnano: non si hanno notizie da giorni - Legnano (Milano) – Non si fermano le operazioni di ricerca di Marino Rabolini, 70 anni, ex dirigente dei Servizi sociali del Comune di Legnano, disperso da diversi giorni durante un’escursione nella zona montana tra il Bocchetto Sessera e la Casa del Pescatore, nel Biellese.

Marino Rabolini (ex dirigente del Comune di Legnano) disperso: era andato a fare un'escursione, ma di lui non c'è traccia; Disperso Marino Rabolini, ex dirigente del Comune di Legnano: non si hanno notizie da giorni; Ricerche in Val Sessera: l'ex dirigente del Comune di Legnano Marino Rabolini disperso sulla punta del Cravile.

Disperso Marino Rabolini, ex dirigente del Comune di Legnano: non si hanno notizie da giorni - Rabolini, classe 1954 ed esperto escursionista, si trovava nella zona tra il Bocchetto Sessera e la Casa del Pescatore. Scrive msn.com

Ancora senza esito le ricerche del 71enne disperso sulle alture del biellese, in Valsessera - Marino Rabolini, 71 anni, ha lasciato la sua ultima traccia, cioè la sua auto, alla Casa del Pescatore di Valdilana ... Come scrive quotidianopiemontese.it