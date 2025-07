Con il primo trailer di EA FC 26 sono state divulgate innumerevoli informazioni riguardanti il nuovo gameplay, la data di rilascio, i bonus dei pre order e tanto altro ancora. Stando alle informazioni divulgate dalla sotware house il gameplay nel nuovo capitolo del simulatore calcistico EA FC sarà completamente rivoluzionato e tutti avranno modo di rendere la propria esperienza appagante scegliendo una modalità che garantisce un gioco più arcade o una modalità che permette di avere un’esperienza più realistica. Il posizionamento dei portieri è stato migliorato e reagiscono in modo più naturale, le animazioni dei giocatori sono più realistiche e con i nuovi stili di gioco ed i ruoli, i giocatori schierati in campo offriranno più alternative per modellare il gioco della squadra secondo il proprio credo calcistico. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Avrà Un Realismo Senza Precedenti Con Le Carettistiche Del Nuovo Gameplay