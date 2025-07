Elena Linari chi è la capitana della Nazionale di calcio

Il calcio femminile ha una nuova grande protagonista: si tratta di Elena Linari, attuale capitana della Nazionale italiana femminile e vera figura di riferimento nel calcio in rosa. Leader dall’indole silenziosa ma dal carisma naturale e dal talento innato, Elena è capace di guidare la squadra con esperienza mettendoci sempre tanto cuore. Conosciamo meglio questa nuova stella del calcio femminile italiano. Elena Linari, l’atleta dei record pronta a riscrivere le regole del calcio in rosa. Elena Linari nasce a Fiesole il 15 aprile 1994: cresciuta con la grande passione per il calcio, inizia a muovere i primi passi in questo settore tra le fila della societĂ Atletica Castello, giocando fin da bambina con i suoi coetanei maschi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elena Linari, chi è la capitana della Nazionale di calcio

Un gesto storico dalla nazionale femminile: la capitana azzurra con la fascia arcobaleno Elena Linari indossa la fascia arcobaleno contro la Spagna e rompe un tabù nel calcio italiano: «Penso che sia una forma di rispetto e apertura per tutto quello che potrà Vai su X

Le Azzurre della Nazionale Femminile di calcio Nome: Elena Linari Data di nascita: 15/04/1994 Club: Roma Femminile Ruolo: difensore Il muro della Nazionale italiana femminile. Elena Linari è l'emblema del difensore centrale, tecnicamente puntuale e Vai su Facebook

