Negli Stati Uniti l' intronizzazione del Volto Santo di Manoppello

In Pennsylvania, al National Centre Padre Pio di Barto, si è tenuta la cerimonia di intronizzazione del Volto Santo di Manoppello che sarà così esposto in forma permanente nella chiesa statunitense. La messa è stata celebrata martedì 15 luglio da monsignor Alfred Schlert, vescovo della diocesi di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Grande emozione oggi nella Basilica del Volto Santo dove Sua Ecc.za Mons. Alfred Schlert, Vescovo statunitense della Diocesi di Allentown, ha presieduto la Santa Messa concelebrata da Padre Antonio Gentili OFMCap, Rettore del Santuario. Al termin Vai su Facebook

