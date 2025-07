Raid Israele in Siria per salvare i Drusi | ecco chi sono

(Adnkronos) – "Stiamo operando per salvare i nostri fratelli drusi". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella giornata in cui si registrano nuovi raid di Israele in Siria. Le forze armate israeliane affermano di aver "colpito un obiettivo militare nell'area del palazzo presidenziale del regime siriano a Damasco". Colpito anche il quartier generale . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: salvare - drusi - raid - israele

Raid Israele in Siria per salvare i Drusi: ecco chi sono; Siria, Israele colpisce il Palazzo presidenziale in sostegno dei drusi in guerra con i sunniti - Nuovi raid aerei israeliani in Siria; Israele attacca la Siria, colpito palazzo presidenziale a Damasco. Netanyahu: Raid per salvare fratelli drusi.

Raid Israele in Siria "per salvare i Drusi": ecco chi sono - Netanyahu aveva avvertito che non avrebbe 'tollerato alcuna minaccia alla comunità drusa nella Siria meridionale' da parte delle nuove forze di sicurezza del Paese ... Segnala adnkronos.com

Chi sono i drusi e perché Israele li difende in Siria - La minoranza monoteista sta affrontando duri scontri con i gruppi armati legati al nuovo governo guidato da Amad usayn al- Si legge su msn.com