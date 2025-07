' Una notte al Museo 2 | per davvero'

Dopo il successo esplosivo della prima edizione, Ludum torna con un investimento formativo che vale piĂą di 100 ore di scuola. Questa non è una semplice notte al museo: è una leva cognitiva, un campo di addestramento per menti libere, un’occasione dove il gioco è scienza, e la scienza è libertĂ . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: notte - museo - davvero - scienza

