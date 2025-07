Ci siamo | Manny Pacquiao a 46 anni sul ring per un mondiale Sfida a Padre Tempo

Sabato notte a Las Vegas l'incredibile ritorno di Pacman dopo 4 anni: contro Barrios in palio la corona Wbc dei pesi welter. Il campione ha 16 anni meno di lui. Se il filippino vincerĂ diventerĂ il terzo ad aver vinto una cintura iridata a 46 anni suonati. Dopo Foreman e Hopkins. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ci siamo: Manny Pacquiao a 46 anni sul ring per un mondiale. "Sfida a Padre Tempo"

? il ricordo Pacquiao La leggenda filippina Manny Pacquiao ha parlato delle sue difficoltĂ d'infanzia. "I bambini non dovrebbero lavorare, ma se io e i miei fratelli non lo avessimo fatto non avremmo mangiato" ha detto il campionissimo, che all'etĂ di otto anni Vai su Facebook

Eterno Pacquiao, Manny torna sul ring per il Mondiale a 46 anni - Perché se prendiamo il Pacquiao di qualche anno fa, non tanti anni fa, quello capace di intrappolare lo statunitense Keith Thurman (fino all’incrocio con Manny imbattuto), per ... Scrive unionesarda.it

Manny Paquiao: i 45 anni di un campione dentro e fuori dal ring - Manny Pacquiao, mai una parola fuori posto contro un solo avversario, leale e capace di sorridere anche nella sconfitta, è un enigma vivente. Come scrive esquire.com