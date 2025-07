Sarah Jessica Parker e Nicolas Cage hanno avuto un flirt ma è finito per via di una giacca di pelle forse

L'attore premio Oscar per Via da Las Vegas ha raccontato il flirt con la star di Sex and the City conclusosi in maniera piuttosto brusca. Nicolas Cage ha condiviso alcuni dettagli della sua breve relazione con la collega Sarah Jessica Parker dopo la conferma dell'attrice sul loro rapporto scaturito al di fuori del set di Mi gioco la moglie. a Las Vegas. Nei giorni scorsi, la star di Sex and the City ha condiviso la propria versione dei fatti sulla liaison con l'attore risalente al 1992, quando entrambi recitavano nel film con James Caan. Nicolas Cage sostiene di non aver superato il test della mamma di Sarah Jessica Parker Intervistato da E! News, Nicolas Cage ha dichiarato di essere convinto di non aver ricevuto l'approvazione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

