Cristina Plevani dopo L’Isola dei Famosi | la difficile ripresa tra esami e disagi fisici

Cristina Plevani, la prima vincitrice storica del Grande Fratello italiano, è tornata protagonista in tv partecipando a L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili. Quella che doveva essere un’occasione di rilancio e avventura si è però trasformata in una sfida ben piĂą dura, lasciando strascichi anche al termine dell’esperienza in Honduras. In diverse interviste rilasciate a testate come Il Tempo, Il Giorno e nel programma Pomeriggio Cinque, Plevani ha raccontato senza filtri le difficoltĂ affrontate dopo il rientro in Italia. Appena tornata, ha dovuto sottoporsi a mammografia ed ecografia per un problema fisico sorto proprio durante il soggiorno sull’isola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cristina Plevani dopo L’Isola dei Famosi: la difficile ripresa tra esami e disagi fisici

In questa notizia si parla di: cristina - plevani - isola - famosi

Cristina Plevani torna a casa: il messaggio commuove l’Italia intera - La storia di Cristina Plevani: dal primo Grande Fratello al trionfo sull’Isola dei Famosi 2025. Un racconto avvincente di coraggio e riconoscenza.

Chi è Cristina Plevani dell'Isola dei Famosi: età , origini, GF, marito, lavoro, Instagram - A venticinque anni dalla storica vittoria della prima edizione del "Grande Fratello", Cristina Plevani riprende il largo verso un nuovo reality.

Verissimo, Cristina Plevani chi è: la prima vincitrice del Grande Fratello pronta per l’Isola dei Famosi - (Adnkronos) – Cristina Plevani sarà ospite oggi, domenica 4 maggio, a Verissimo prima di partire per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi nel ruolo di concorrente.

#GrandeFratello #GF Cristina Plevani dopo l'#IsoladeiFamosi #isola: "Ora sono più furba, non scenderò da questo treno. Taricone? Mi hanno chiesto di non parlarne" Vai su X

Cristina Plevani, a "Pomeriggio 5" l'amara ammissione dopo "l'Isola dei Famosi" Vai su Facebook

L’Isola dei Famosi: ancora problemi di salute per Cristina Plevani, ecco come sta; Cristina Plevani: “Per troppo tempo mi sono punita, ho rinunciato anche alle emozioni. Ora non ho più paura di essere felice”; Isola dei Famosi, Paolo Vallesi commenta la vittoria di Cristina Plevani e svela: Teresanna Pugliese? La più stratega.

Cristina Plevani smaschera L’Isola dei Famosi: ecco come ha vinto - L'ex vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, è la conferma che non serve il drama o il trash per risultare vincenti in questo mondo L'articolo Cristina Plevani smaschera L’Isola dei Famosi: ... Come scrive msn.com

Perché Cristina Plevani ha vinto l’Isola dei Famosi?/ Una vittoria che dimostra cosa vuole il pubblico - Cristina Plevani, perché la sua vittoria all'Isola dei Famosi fa riflettere: cosa deve cambiare nei reality ... Riporta ilsussidiario.net