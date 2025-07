A causa di alcune crepe è stato evacuato un palazzo in San Felice

Nella sera di martedì 15 luglio un palazzo di via San Felice è stato evacuato. La causa sono delle crepe piuttosto evidenti apparse sulle colonne del porticato sottostante. Diversi esponenti dei partiti di destra e centrodestra hanno chiamato in causa i vicini cantieri del tram, ma da Palazzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

NEL TG DI TELESVEVA – BARI, CREPE E SCRICCHIOLII IN UNA PALAZZINA DI VIA MOLA: VIGILI DEL FUOCO PROCEDONO ALLO SGOMBERO – WEEKEND DI SANGUE SULLE...

A causa di alcune crepe è stato evacuato un palazzo in San Felice; Bologna, evacuato un palazzo di via San Felice. Il Comune: “Nessun legame con i cantieri del tram”; Per gli abitanti di Pozzuoli questo terremoto è stato diverso.

Palazzo sgomberato in via Mola a Bari: "Messa in sicurezza entro sette giorni dall'ordinanza" - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Riporta rainews.it

Bari, evacuato altro palazzo: in via Mola allarme per crepe dopo l’abbattimento dell’edificio vicino - Dodici nuclei familiari, tra cui anche un gruppo di turisti ospiti di un b&b, sono stati sgomberati per precauzione. Scrive bari.repubblica.it