De Silvestri apre le danze | Siamo su grandi livelli ma vogliamo ancora migliorare

In rossoblĂą dall’ormai lontano 2020, l’esperto difensore si appresta a cominciare la sua 6a stagione in maglia bolognese per recitare ancora una volta il ruolo di giocatore-chioccia all’interno del gruppo. Simbolo dello spogliatoio e “fratello maggiore” di tutti i compagni piĂą giovani, Lorenzo De. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Giovedì 17 luglio, Vino&Voci apre le danze con il suono delle parole che incendiano il silenzio. A partire dalle 19:30, il primo dei "racconti in bottiglia", con @_costantinisara e i vini di @borgo_del_cedro. Alle 21:00 versi e note si alzano in volo tra i calici c Vai su Facebook

Gazzè-Silvestri, siamo stufi, bisogna tornare a lavorare - Max Gazzè e Daniele Silvestri ribadiscono le loro posizioni: il settore dello spettacolo dal vivo deve ripartire e presto, per non morire. Da ansa.it