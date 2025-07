Schianto mortale in tangenziale a Modena | muore anche il 27enne ricoverato al Maggiore di Parma

Il 27enne Alex Martinelli, ricoverato in gravissime condizioni di salute nel Centro ustionati dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo il terribile incidente avvenuto due giorni fa lungo la tangenziale di Modena, non ce l'ha fatta. E' deceduto. Si tratta della seconda vittima dello schianto in cui ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - tangenziale - modena - ricoverato

Schianto in tangenziale, il boato all’improvviso: traffico in tilt, code per chilometri - Mattinata difficile per gli automobilisti in transito su una delle principali arterie del traffico italiano.

Tragico schianto frontale in tangenziale, gravissime le conseguenze: la situazione - Le strade possono rapidamente trasformarsi in scenari di dramma. Un attimo di disattenzione al volante può avere conseguenze devastanti, specialmente in condizioni di traffico intenso o su tratti di strada insidiosi.

Schianto auto-moto in tangenziale, 3 feriti: in ospedale anche una ragazzina - Schianto frontale auto-moto, tre feriti tra cui una ragazzina: è il bilancio dell'incidente stradale di mercoledì mattina a Desenzano del Garda, in territorio di San Martino, sulla tangenziale che porta a Peschiera (è la Strada provinciale 11).

TRAGEDIA IN TANGENZIALE, MUORE UNA 24ENNE. GRAVISSIMO IL CONDUCENTE Si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni il conducente dell’auto che ieri ha perso il controllo lungo la tangenziale di Modena, nei pressi della rotonda del grapp Vai su Facebook

Schianto mortale in tangenziale a Modena: muore anche il 27enne ricoverato al Maggiore di Parma; Schianto e incendio in tangenziale, deceduto anche Alex Martinelli; Schianto in Tangenziale a Modena, non ce l’ha fatta il 27enne Alex Martinelli.

Tragico schianto in tangenziale, anche il 27enne alla guida dell’auto non ce l’ha fatta - Dopo tre giorni di agonia Alex Martinelli non ce l’ha fatta: il 27enne di Pavullo coinvolto nel terribile incidente in tangenziale a Modena domenica 13 luglio è morto all’ospedale Maggiore di ... Lo riporta msn.com

Schianto in tangenziale a Modena, auto prende fuoco: ragazza muore carbonizzata - I Vigili del fuoco di Modena giunti sul posto hanno trovato il giovane conducente fuori dall'auto, mentre la ragazza era ancora dentro il veicolo ormai avvolto dalle fiamme. Riporta msn.com