Si lancia con il paracadute ma qualcosa va storto | è successo davanti agli amici

Aveva preparato tutto con meticolosa attenzione. Ogni cavo, ogni cucitura della tuta alare, ogni dettaglio del suo equipaggiamento era stato controllato e ricontrollato. Il vento era giusto, il sole splendeva alto nel cielo e l’adrenalina gli pulsava nelle vene, come sempre prima di un lancio. Si era scambiato uno sguardo d’intesa con i suoi compagni, un sorriso carico di eccitazione e della solita, sottile, punta di sfida che solo chi vive il rischio fino in fondo può capire. Poi, il vuoto. Quel momento di pura sospensione tra la terra e il cielo, l’ istante in cui il corpo si stacca dalla roccia e la gravitĂ prende il sopravvento, regalando una libertĂ che pochi osano cercare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Si lancia con il paracadute ma qualcosa va storto: è successo davanti agli amici

