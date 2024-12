Lettera43.it - Martina Voce operata quattro volte: come sta la 21enne accoltellata dall’ex a Oslo

Leggi su Lettera43.it

, la ragazza di 21 annifidanzato adurante il turno di lavoro, è stata sottoposta ainterventi chirurgici da quando è stata salvata da due colleghi e trasportata in ospedale. «I medici ci hanno detto che ha altissime probabilità di sopravvivenza», ha spiegato suo padre. «A casa, prima di partire, ho raccontato a sua sorella, che ha sette anni, cheaveva avuto un incidente stradale e che stavo andando da lei», ha aggiunto. La piccola ha dunque realizzato un disegno per, che il padre ha portato nella camera di ospedale dov’è ricoverata in coma. I medici l’hanno svegliata per capire le reazioni cerebrali e lei ha reagito alzando le mani a difesa davanti al viso. «Ciò la dice lunga sullo choc che ha subito», ha detto il padre.aveva chiuso la sua relazione durata due anni e mezzo con Mohit, informatico di 24 anni, che negli ultimi tempi si era rifatto vivo sui social tempestandola di messaggi.