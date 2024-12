L’urlo del Demone | così Inzaghi ha svegliato l’Inter nel tunnel – VIDEO

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Durantevallo della gara tra Inter e Como, Simone, ha motivato con determinazione la squadra neldi San Siro. Il suo incitamento, caratterizzato da frasi come “5 minuti e fai gol”, rivolte al capitano Lautaro Martinez, ha avuto l’effetto sperato.La risposta non si è fatta attendere: dopo un primo tempo sottotono,è tornata in campo con maggiore energia. In appena 136 secondi, Carlos Augusto ha concretizzato le indicazioni di, segnando il primo gol e rompendo l’impasse. Successivamente, i nerazzurri hanno gestito la partita con qualche rischio, ma hanno chiuso con il sigillo di Marcus Thuram, fissando il risultato sul 2-0. Una prestazione di carattere che permette alla squadra di restare vicina all’Atalanta in classifica, con una gara da recuperare.