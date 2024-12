Tvplay.it - Kyrgios, non se ne può più: è scattata la reazione furiosa

Nickè sempre più “fastidioso” sul caso Sinner e squalifica doping, per questo è arrivata unadavveroIl tennista australiano non ha mollato un centimetro in tema di polemiche e riferimenti al numero uno del mondo. Per una volta, però, sembra aver trovato pane per i suoi denti e la risposta non è tardata ad arrivare., non se ne può più: èla(TvPlay – ANSA) Tutti in questi ultimi mesi del 2024 hanno imparato a conoscere la visione di Nicksul caso Sinner e la mancata, almeno per il momento, squalifica per il caso doping. Dopo il torneo di Indian Wells, momento in cui Jannik è stato trovato positivo al Clostebol, èla personale crociata del giocatore australiano contro il numero uno del mondo. Se dietro ci fossero solo intenti etici e sportivi o un senso di risentimento per la storia d’amore di Sinner con Anna Kalinskaya, non è chiaro, ma di certo, qualcosa sotto c’è.