Calciomercato.it - Inter, le richieste di Inzaghi per gennaio: diktat e budget Oaktree ‘limitano’ Marotta

Leggi su Calciomercato.it

Dal mercato invernale a quello della prossima estate, i piani del club nerazzurro sono chiari. Il focus di Calciomercato.itTutti gli allenatori vorrebbero avere l’imbarazzo della scelta. Una alternativa, meglio ancora due per ogni ruolo. Rose larghe, larghissime, salvo poi lamentarsene essendo di difficile gestione. Soprattutto quando le cose vanno male, con chi ha giocato meno che trova terreno fertile per lamentarsi e fare polemica. La rosa dell’è completa in ogni reparto, ma se chiedessimo all’allenatorecosa vorrebbe per l’anno nuovo, lui ci risponderebbe dei rinforzi. Un paio almeno, difensore e quello che chiede da tempo: un giocatore in grado di saltare l’uomo., lediperdiche– calciomercato.