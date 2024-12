Isaechia.it - Grande Fratello, Ilaria Clemente svela il (particolare) nome scelto per il bebè in arrivo

, ex concorrente del, ha annunciato negli scorsi giorni con gioia il sesso del bambino che aspetta: si tratta di un maschietto! La notizia è stata condivisa attraverso un emozionante video di gender reveal pubblicato sul suo profilo Instagram, circondata dall’affetto del compagno Daniele e dei loro cari (clicca QUI per l’articolo in merito).La, romana classe 1992 ed esperta di cybersicurezza, ha mostrato nel video il momento in cui lei e Daniele, insieme dalla scorsa estate, hanno scoperto di essere in attesa di un maschietto.La gravidanza era stata rivelata a sorpresa durante una puntata delandata in onda lo scorso 3 ottobre. L’ex gieffina aveva dovuto lasciare improvvisamente la Casa, preoccupando i suoi compagni ed il pubblico. Tuttavia, conemozione, aveva annunciato in diretta la lieta notizia:Diventerete tutti zii!Questo annuncio aveva portato gioia nella Casa e tra i fan del reality, rendendo il percorso diun capitolo indimenticabile nella storia del programma.