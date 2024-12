Terzotemponapoli.com - FIGC, Gravina: “Prospettiva programmatica a medio/lungo termine”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso dell’intervista concessa a La Nuova Sardegna, il presidente della, Gabriele, ha commentato l’elezione di Simonelli a presidente della Lega di Serie A. Nel corso dell’intervista,ha parlato anche dell’ex ct della Nazionale Mancini.: “Stimo Simonelli”Così il presidente: “Conosco Simonelli da tanti anni e lo stimo. Sono convinto si possa aprire con lui una nuova stagione di collaborazione tra Lega di A,e le altri componenti nell’interesse del calcio italiano. Un percorso illuminato la cui gestazione c’è stata in occasione dell’assemblea per la modifica dello statuto dello scorso 4 novembre, quando la maggioranza dei club di A non ha aderito alla sterile proposta di ‘muro contro muro’ fatta dai soliti noti. Per lo sviluppo del nostro movimento c’è bisogno di rispetto, di dialogo e di idee, non di risse e ricorsi continui La mia ricetta per il calcio italiano? E’ già tutto nero su bianco in due documenti approvati dal Consiglio Federale.