Ilgiorno.it - Duomo e musei: "Boom di turisti grazie a Milano"

"Guardando la statistica Monza non figura poi così male nel settore cultura – smorza i toni Rita Capurro, direttrice del Museo e tesoro deldi Monza –. Ildel turismo susta avendo una ricaduta positiva anche sulle presenze di visitatori a Monza. Nel nostro museo le visite sono programmate e sarebbe impossibile accogliere anche solo 200 visitatori in più. Non sarebbe sostenibile, aprire ulteriormente la Cappella Zavattari, anche nel rispetto delle funzioni religiose che si svolgono in. Per noi la situazione è ottimale". Durante l’estate la città si svuota e si riducono i monzesi che vanno a visitare la Corona ferrea e il Museo e tesoro del, in compenso arrivano ida altre parti d’Italia e dall’estero. Sono costanti i contatti tra, Comune,civici e Reggia di Monza che hanno creato una rete sinergica che funziona, anche con agevolazioni di biglietteria tra l’uno e l’altro.