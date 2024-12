Metropolitanmagazine.it - Cisgiordania: Israele devasta e uccide a Natale (di nuovo)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Insotto gli attacchi diin undi sangue: le incursioni militari che ignorano pace e misericordia. La notte tra il 23 e il 24 dicembre 2024, l’esercito israeliano ha intensificato la sua offensiva nei territori occupati della, portando distruzione e morte nei campi profughi di Tulkarem e al-Ein. Queste azioni, condotte alla vigilia di, rappresentano un atto di estrema crudeltà in un periodo simbolico dedicato alla pace e alla solidarietà universale. Non è la prima volta: è il secondoconsecutivo cheutilizza questo periodo come teatro per le sue operazioni militari, approfittando dell’impunità garantita dalla comunità internazionale.La cronaca degli attacchi incompiuti daSecondo i resoconti di Al Jazeera e altre testate internazionali, le operazioni israeliane sono iniziate nelle prime ore della notte.