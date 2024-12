Lanazione.it - Agguato fuori dal locale, picchiato dal branco. Ventenne ferito gravemente

Follonica (Grosseto), 24 dicembre 2024 – Lo hanno aspettatoda un notodi Follonica e lo hannocon spranghe, bastoni e bottiglie. Lui, un ragazzo di 20 anni, ha raccontato l’inferno che si è trovato di fronte dopo una serata trascorsa nelinsieme ad altri quattro amici. Difficile capire cosa sia accaduto. Fatto sta che il gruppo di ragazzi che lo ha aggredito ha aspettato di essere in una strada vicina al, buia e poco frequentata. Unvero e proprio che poteva veramente costare caro al. Alla fine per lui un profondo taglio alla testa e varie contusioni, guaribili in almeno venti giorni. Il fatto è accaduto la notte tra sabato e domenica: il gruppo, composto da quattro persone, era partito da Grosseto per trascorrere una serata neldel Golfo, molto frequentato dagli adolescenti di tutta la provincia.