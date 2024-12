Cityrumors.it - “Una poltrona per due” torna in prima serata, quando e dove vederlo | 5 curiosità sul film di Natale

Leggi su Cityrumors.it

“Unaper due” è ildiper antonomasia. In Italia viene trasmesso sempre lo stesso giorno: 5sul girato.“Unaper due” è ildelle feste. La commedia di John Landis è uscita negli Stati Uniti nel lontano 1983, ma per gli italiani rappresenta esclusivamente il girato di. Questo per una tradizione mediatica che prosegue da 26 anni. Il, infatti, è stato trasmesso per lavolta il 24 dicembre nel 1998. Da allora l’abitudine è rimasta immutata. E guai a cambiarla: per due, tre anni la situazione dei palinsesti natalizi è stata diversa e sono arrivate polemiche piuttosto accese da parte dei fan.Unaper due in onda la Vigilia di– Cityrumors.itLa pellicola, se è possibile ancora definirla in questo modo, ha attraversato varie epoche.