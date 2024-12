Iodonna.it - Tre destinazioni gastronomiche alpine per le feste in atmosfere magiche: da grandi alberghi in Alto Adige a un indirizzo “global-milanese” a Sankt Moritz, in Svizzera

Leggi su Iodonna.it

Sciare, andare sulle ciaspole, rilassarsi al sole sulla neve, ma anche mangiare divinamente immersi nel bello. Questo quanto offrono questi due hotel di montagna e un ristorante in alta quota, grazie ai loro capaci chef. Dall’alla, tregourmet nel cuore delle Alpi. Escursioni in montagna: 5 motivi per cui ci fanno bene X Leggi anche › Vacanze in montagna: vette di bellezza in Trentino,e Valle d’Aosta Il fascino Liberty del Laurin a BolzanoÈ una vera istituzione per Bolzano.