Oasport.it - Tournée 4 Trampolini 2025: date, programma, orari, tv, streaming

Ancora pochi giorni di attesa in vista dell’inizio della 73ma edizione delladei Quattro, indal 28 dicembre al 6 gennaio con i consueti appuntamenti previsti nell’ordine a Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen che stabiliranno la classifica generale della manifestazione ed il vincitore della mitica Aquila d’Oro.Per quanto visto nel primo scorcio di stagione in Coppa del Mondo, Austria e Germania partono sulla carta un gradino sopra al resto della concorrenza e sembrano avere finalmente la concreta possibilità di interrompere le rispettive astinenze. La rosa dei favoriti per la2024-comprende sicuramente gli austriaci Daniel Tschofenig, Jan Hoerl e Stefan Kraft oltre al tedesco Andreas Wellinger.Guarda ladei 4su DAZN.