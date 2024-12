Secoloditalia.it - Tempi duri per Assad, pure la moglie si ribella: vuole il divorzio e andare a Londra. Ma per la city non è la benvenuta

per: ora anche laAsma gli si rivolta contro. L’ex first lady di Siria, secondo quanto riportano siti internazionali e web e che il Tgcom24 ha rilanciato in un ampio servizio, «ha chiesto ildopo aver espresso insoddisfazione per la sua vita a Mosca». Lo riferiscono i media turchi e arabi, citati dal Jerusalem Post, precisando che la donna vorrebbe trasferirsi a, dove è nata. La donna, secondo le indiscrezioni riferite dal Tgcom24, avrebbe «presentato domanda alla Corte russa» con tanto di «richiesta di un permesso speciale per lasciare Mosca». Una domanda che, sempre stando alle fonti citate, «è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità russe».sempre più nelle peste: anche lagli si rivolta controC’è un piccolo problema però, forse non facilmente sormontabile: la 49enne consorte del deposto presidente siriano Bashar al-, soprannominata tempo addietro la “Lady D araba” no vanterebbe un’accoglienza idilliaca nella, essendo considerata «persona non grata», quindi non, nel Regno Unito.