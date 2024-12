Senaldi | Saviano oracolo della sinistra cento ne dice e zero ne azzecca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Natale è alle porte, riappare Roberto, in anticipo sull'arrivo del Bambinello, con il quale l'autore di Gomorra ritiene di condividere il destino del martirio. L'immarcescibile si presenta in fase oracolare, come sempre. Deve promuovere il suo podcast, dieci puntate nelle quali, mettendo al centro la parabola del kalashnikov, la terribile arma da fuoco sovietica che ha conquistato il mondo, rivisita pezzi di storia, dal conflitto in Vietnam a quello nei Balcani, dal golpe in Cile alle guerre di camorra a Napoli. Al solito, il vate parla più o meno senza contraddittorio, o comunque con un interlocutore simpatetico e compiacente. Unica eccezione con previsto dibattito, l'apparizione a La7, da Lilli Gruber, che per lui rappresenta comunque una confort zone. Fin qui, ce ne potremmo fare una ragione e tirare dritto incuranti, lasciando il prodotto agli amanti del genere.