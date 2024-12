Ilrestodelcarlino.it - Recanatese Alfieri: "Il gol da calcio d’angolo non è stato un caso"

Gran parte di quelle sensazioni positive avvertite nell’ultima tranche di campionato sono state confermate. Lasi regala un Natale sereno sbancando Termoli (e non era affatto scontato), proseguendo la striscia positiva con la quarta trasferta consecutiva senza subire reti e, soprattutto, sistemando almeno in parte la delicata situazione di classifica. L’"hombre del partido" èVincenzo: il suo mortifero, al quarto d’ora della ripresa, ha deciso il match con la complicità di un difensore, saltato a vuoto e del portiere. "E’ la prima volta che realizzo un gol direttamente da corner, ci dice il 22enne centrocampista campano e sarebbeanche strano il contrario. Se ci ho mirato? Diciamo che c’erano le condizioni giuste per provarci, vento compreso.