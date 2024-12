Superguidatv.it - Natale in casa Cupiello: Vincenzo Salemme in diretta dal teatro porta in tv la commedia

Leggi su Superguidatv.it

in tv ‘in‘ in una versione inedita. Il grande classico di Eduardo De Filippo sarà riadattato dall’attore, regista e drammaturgo che inreciterà dalla sua Napoli. Vediamo insieme quando andrà in onda.inconin’ è una delle commedie più conosciute di Eduardo De Filippo, quella che in genere tutta la famiglia vede durante il periodo natalizio. Oraha deciso dire ala sua versione teatrale con date sold out.Intelevisiva dall’Auditorium Domenico Scarlatti, sede del Centro di Produzione Rai di Napoli, l’attore riproporrà al pubblico lache andrà in onda la notte di Santo Stefano. Lo spettacolo teatrale didi ‘in’ sarà trasmesso il 26 dicembre 2024 in prima serata su Rai1.