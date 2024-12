Formiche.net - L’Italia allunga ancora il passo sul Pnrr. Arriva la sesta rata

Sprint di fine anno del, nella corsa verso la messa a terra del. Nell’ambito dei piani di ripresa e resilienza, la Commissione europea ha erogato pagamenti a Italia, Repubblica Ceca, Germania, Portogallo e Romania, per un totale di 26,8 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni. In particolare,ha ricevuto latranche da 8,7 miliardi (6,9 miliardi in prestiti e 1,8 in sovvenzioni, al netto del prefinanziamento). Ad oggi, Roma ha ricevuto complessivi 122,2 miliardi sui 194,4 miliardi stanziati per il.Tutto è partito dallo scorso 28 giugno, quandoaveva presentato la suarichiesta di pagamento, che riguarda 39 tappe e obiettivi. Questi includono riforme nella Pubblica amministrazione nonché nella politica sociale, tra cui la lotta al lavoro sommerso e il sostegno agli anziani non autosufficienti.