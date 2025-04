Pronostico Napoli-Empoli | gli ultimi 5 precedenti svelano il risultato

Napoli-Empoli è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Gli impegni europei dell’Inter “costringono” molto spesso il Napoli a giocare sotto pressione, conoscendo già il risultato delle partite dei nerazzurri, con cui si stanno contendendo lo scudetto. Sabato la capolista della Serie A nonostante le fatiche di coppa non ha avuto problemi nella sfida con il Cagliari, abbattuto 3-1 a San Siro: la squadra di Simone Inzaghi si è dunque portata momentaneamente a +6 sui partenopei, che per non rimanere indietro adesso devono obbligatoriamente sbrigare la pratica Empoli nel posticipo del “Maradona”.Pronostico Napoli-Empoli: gli ultimi 5 precedenti “svelano” il risultato (Ansa) – Ilveggente. Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Empoli: gli ultimi 5 precedenti “svelano” il risultato Leggi su Ilveggente.it è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Gli impegni europei dell’Inter “costringono” molto spesso ila giocare sotto pressione, conoscendo già ildelle partite dei nerazzurri, con cui si stanno contendendo lo scudetto. Sabato la capolista della Serie A nonostante le fatiche di coppa non ha avuto problemi nella sfida con il Cagliari, abbattuto 3-1 a San Siro: la squadra di Simone Inzaghi si è dunque portata momentaneamente a +6 sui partenopei, che per non rimanere indietro adesso devono obbligatoriamente sbrigare la praticanel posticipo del “Maradona”.: gli” il(Ansa) – Ilveggente.

Per questo motivo la nostra prima giocata consigliata ricade sul multigol 2-4 casa, linea che i padroni di casa hanno coperto in entrambe le ultime due gare tra le mura amiche.

. Allenatore: Roberto D’Aversa CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Felici; Piccoli. Tre punti molto importanti per la formazione di Nicola, che ha messo un po’ di distacco rispetto alla zona retrocessione e che dovrà cercare di ampliarlo in questo scontro diretto con la squadra toscana, che occupa proprio la terzultima posizione in classifica, la prima che porta alla retrocessione.

Il segno “Under 2. Il Bologna scoppia di salute In attesa del delicato scontro diretto con il Cagliari, gli uomini di D’Aversa cercheranno di fare un’altra “magia” in coppa con il Bologna, avversario dei toscani nella doppia semifinale.

