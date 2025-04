Quotidiano.net - Il negoziato con Trump. Difesa e gas, il piano di Meloni

È partito il conto alla rovescia per la missione politica internazionale più importante di Giorgia. L’appuntamento chiave è quello di giovedì a Washington con, ma quasi altrettanto importante è l’incontro con il vice J.D. Vance il giorno dopo a Roma. Il vicepremier Antonio Tajani ufficializza il target della missione: "Il nostro obiettivo è quello di arrivare a zero dazi da una parte e zero dazi dall’altra per creare un grande mercato euro-americano". L’ambizioso traguardo concordato dalla premier al telefono con Ursula von der Leyen è un obiettivo di massima. Su questo fronte è già a Washington il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, dunque il ruolo di Giorgia non potrà che essere quello di "facilitare" le cose. Nei suoi auspici, ma anche in quelli dell’Europa e forse persino in quelli dell’opposizione, quella "facilitazione" dovrebbe rivelarsi determinante.