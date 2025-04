Agente investito da gendarme fuori servizio | aperta un’inchiesta

Agente di polizia civile investito da un’auto venerdì notte sulla superstrada a San Marino mentre, con un collega, effettuava i rilievi di un incidente. Il sangue circola ancora nella gamba e nel piede che i chirurghi hanno tentato di salvare, per evitarne l’amputazione. A travolgere l’Agente 29enne è stato un gendarme fuori servizio con la sua auto privata. Il comandante della gendarmeria Maurizio Faraone esprime "vicinanza agli agenti coinvolti nell’incidente causato dalla macchina condotta improvvidamente da un militare. Daremo ogni possibile sostegno e assistenza all’Agente Ceccoli e ai suoi famigliari". Faraone poi elogia "la professionalità dimostrata dalla polizia civile". Ilrestodelcarlino.it - Agente investito da gendarme fuori servizio: aperta un’inchiesta Leggi su Ilrestodelcarlino.it Resta in prognosi riservata dopo il delicato intervento chirurgico subito al ’Bufalini’. Ma sono stabili le condizioni Matteo Ceccoli, l’di polizia civileda un’auto venerdì notte sulla superstrada a San Marino mentre, con un collega, effettuava i rilievi di un incidente. Il sangue circola ancora nella gamba e nel piede che i chirurghi hanno tentato di salvare, per evitarne l’amputazione. A travolgere l’29enne è stato uncon la sua auto privata. Il comandante dellaria Maurizio Faraone esprime "vicinanza agli agenti coinvolti nell’incidente causato dalla macchina condotta improvvidamente da un militare. Daremo ogni possibile sostegno e assistenza all’Ceccoli e ai suoi famigliari". Faraone poi elogia "la professionalità dimostrata dalla polizia civile".

