Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, serata di bilanci al gala: "Studio sull’impatto economico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con il granal Palaeventi dell’Hotel Bologna di Pieve di Cento si è chiusa ufficialmente l’edizione 2025 del Centod’Europa. Occasione anche per annunci e. "Cominceremo unper l’impattoe per le statistiche di presenze e di riconoscibilità come abbiamo fatto qualche anno fa prima del Covid – ha detto Riccardo Manservisi – Lo faremo in collaborazione con l’Università di Ferrara per quello che è stata l’edizione 2025 del. Il primo dato è stato l’acquisto dei biglietti online. Sulle 110 province italiane sono state 99 quelle presenti a Cento con un risultato sorprendente, positivo e di tutto rispetto". A questo si aggiungono i dati legati ai social. Su Facebook si parla di 3,6 milioni di visualizzazioni, una crescita del 119.5% rispetto al periodo precedente, di cui il 98% è italiano ma con sguardi anche da Romania, Germania e Brasile.