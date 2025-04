’Siamo tutti Zani e salvi’ fra i ragazzi di Trani e Barletta

'Siamo tutti Zani e salvi' promosso da Zani Work è approdato anche in Puglia, toccando le città di Barletta e Trani. L'iniziativa dell'azienda cesenate - specializzata in abbigliamento tecnico, antinfortunistica e saldatura - ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza della prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro e sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale. Durante gli incontri, agli studenti è stato mostrato lo spot 'Siamo tutti Zani e salvi', in cui atleti romagnoli raccontano come la protezione sia fondamentale anche nello sport, e alcune clip del vodcast 'Nel Cuore della Sicurezza', dedicato alle aziende italiane d'eccellenza nel settore DPI, partner di Zani Work.

