L’attacco del Cremlino | Il premio di Fossoli alla giornalista Battistini è una presa in giro

presa in giro della memoria delle vittime del fascismo": così da Mosca la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito l’assegnazione del premio ‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa 2025 all’inviata di guerra della Rai Stefania Battistini per il lavoro svolto nella copertura del conflitto in Ucraina. La consegna è avvenuta venerdì all’ex campo di concentramento di Fossoli, nell’ambito dell’incontro ‘Libertà di stampa e democrazia’. Secondo Zakharova, come riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Ria Novosti’, "nelle opere di Battistini non c’è nemmeno un accenno alla denuncia della natura neonazista del regime di Kiev, ma solo materiali esclusivamente propagandistici, il cui scopo era quello di scaricare la responsabilità dei crimini di guerra commessi dalle Forze armate ucraine sulla parte russa, nonchè la massiccia diffusione di disinformazione sulla Russia". Ilrestodelcarlino.it - L’attacco del Cremlino: "Il premio di Fossoli alla giornalista Battistini è una presa in giro" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Unaindella memoria delle vittime del fascismo": così da Mosca la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito l’assegnazione del‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa 2025 all’inviata di guerra della Rai Stefaniaper il lavoro svolto nella copertura del conflitto in Ucraina. La consegna è avvenuta venerdì all’ex campo di concentramento di, nell’ambito dell’incontro ‘Libertà di stampa e democrazia’. Secondo Zakharova, come riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Ria Novosti’, "nelle opere dinon c’è nemmeno un accennodenuncia della natura neonazista del regime di Kiev, ma solo materiali esclusivamente propagandistici, il cui scopo era quello di scaricare la responsabilità dei crimini di guerra commessi dalle Forze armate ucraine sulla parte russa, nonchè la massiccia diffusione di disinformazione sulla Russia".

Potrebbe interessarti anche:

Il ministero russo contro il premio alla giornalista assegnato a Fossoli : “Presa in giro”

Una decisione che non è piaciuta alla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, l’ha definita “una presa in giro della memoria delle vittime del fascismo”.

Ne parlano su altre fonti L’attacco del Cremlino: "Il premio di Fossoli alla giornalista Battistini è una presa in giro". Il ministero russo contro il premio alla giornalista assegnato a Fossoli Presa in giro.

Riporta ilrestodelcarlino.it: Il ministero russo contro il premio alla giornalista assegnato a Fossoli: “Presa in giro” - Il riconoscimento per la libertà di stampa all’inviata Rai Stefania Battistini per il lavoro in Ucraina è stato consegnato nell’ex campo di concentramento vicino a Carpi, in provincia di Modena. Mosca ...

Secondo repubblica.it: Premiata a Fossoli l’iniviata Rai nel Kursk. Mosca tuona: “Un’offesa alla memoria” - La portavoce degli Esteri Maria Zakharova di nuovo all’attacco dell’Italia. Stavolta il bersaglio è il riconoscimento a Stefania Battistini: “E’ un baccanale, ...