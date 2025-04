I debiti dei calciatori Fagioli pressato in chat | Da ora non puoi sgarrare

"Zanio ha fatto o ancora niente? Italia che ti ha detto?". Tommaso De Giacomo, l'organizzatore delle scommesse illecite, chiede conto al calciatore Sandro Tonali dei debiti di gioco accumulati da Nicolò Zaniolo e Alessandro Florenzi, che veniva indicato con il nickname "Italia". E Tonali, che avrebbe fatto da tramite fra il bookmaker e altri giocatori del giro della serie A e della Nazionale, nella chat del 6 dicembre 2022 replica: "Zanio niente, non risponde sul gruppo. Italia dice che mi porta 50 dopo Dubai". Sono decine le conversazioni, agli atti dell'inchiesta della Gdf e della Procura di Milano sulle scommesse clandestine, dalla quale emerge anche il sospetto di talpe a Torino e Roma, che documentano i debiti accumulati da calciatori, con compensi stellari bruciati online. Zaniolo, all'epoca alla Roma e ora alla Fiorentina, nelle chat veniva etichettato come "ludopatico sicuro" anche da Nicolò Fagioli, attuale centrocampista viola.

L'articolo Il figlio di Andrea Pirlo nell’inchiesta su calciatori e scommesse: «È dei nostri, ma il padre gli ha tolto i soldi». «Nicolò Pirlo è uno di noi» «Vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolò Pirlo, figlio del noto ex calciatore professionista Andrea Pirlo, ora allenatore.

Continua a leggere . Nicolò Fagioli era sommerso dai debiti nei confronti degli organizzatori del giro di scommesse illegali: il 24enne calciatore della nazionale chiese disperatamente aiuto a parecchi colleghi, ma soprattutto amici, per coprire le proprie pesanti perdite, si parla di milioni complessivi.

000 euro. com, texinho. "I nominativi dei soggetti emersi in tale contesto - si legge negli atti di inchiesta - si identificano in Turati Stefano, Gatti Federico, Di Massimo Alessio, Plizzari Alessandro, Dragusin Radu Matei, Zanandrea Gianmaria, Nardi Filippo, Vitali Matteo, Armini Nicolo', Salerno Pasquale, Luciani Francesco, Oliveira Rosa Lucas, Zisa Flavio, Esposito Alberto, Barbato Daniele, Russo Alessandro, Pompili Cristiano, Valzani Andrea, Okoli Memeh Caleb, Salami Alessandro, Sartori Marco, Maccabruni Lorenzo, Pulino Gaetano, Petrosino Gerardo, Zerbi Emanuele, Ferrari Andrea, Marino Manuele, Boloca Gabriele, Volpatto Andrea, Sarr Mouhamadou Fallou Mbacke e Ragazzi Luca".

