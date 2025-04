Leopoldo Mastelloni è rimasto senza soldi | Ho una pensione da 1200 euro non ce la faccio

Leopoldo Mastelloni è rimasto senza soldi. E vede solo buio nel suo futuro. Mastelloni parla oggi al Giornale e a Hoara Borselli spiega che «non esiste più il mondo artistico. Tutto quello che è al di fuori della pizza margherita non ha più nessun peso. La nostra società si fonda sull'idea di assistenza sociale. Questa assistenza sulla carta esiste, però non viene applicata. Trionfa l'indifferenza sociale. Non viene presa in considerazione la vita di chi vuole proseguire la vita. Cioè: o muori il giorno della pensione o non esisti più». La pensione Ogni tanto Mastelloni va in tv: «Mi usano come folklore. Questa cosa mi distrugge. Io prima facevo l'attore e l'autore, e la cosa mi ha sempre inorgoglito. Adesso è come se fossi un fantasma. Accetto di fare l'ospite solo per dire: "non sono ancora morto"».

Leopoldo Mastelloni, nato a Napoli il 12 luglio 1945, una lunga carriera, tra cinema, televisione e teatro, suo amore, e un errore che gli è costato la carriera.

Leggi anche: Simon Fisher Becker, morto l’attore noto per aver interpretato il personaggio di Fat Friar nella saga di Harry Potter “Depennato dal teatro, la pensione non basta” In un’intervista all’Ansa, Mastelloni ha espresso tutto il suo dolore per la situazione in cui si trova: “Ringrazio Dio per la salute e il pubblico per l’affetto.

