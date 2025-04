Obiettivi Esg In Italia la logistica è pronta l’Europa no

logistica sostenibile alla luce delle norme che regolano il settore e la filiera". La logistica, d’altra parte, è fondamentale anche nell’intento di riconvertire in chiave green parte dell’economia nostrana. "In un contesto industriale e finanziario di estrema fragilità ed incertezza, la politica europea ed Italiana è chiamata a sostenere un percorso lineare delle imprese verso la sostenibilità, evitando di passare da stringenti obblighi e tempi non compatibili con le piccole e medie imprese Italiane, ad un rinvio incerto, con il rischio di inutili costi in capo alle imprese che avevano già iniziato un percorso di compliance", dice Alessandro Servadei (nella foto a destra), presidente di Economia Pulita. Quotidiano.net - Obiettivi Esg. In Italia la logistica è pronta, l’Europa no Leggi su Quotidiano.net CONFLITTI E INCERTEZZA geopolitica sono stati al centro del convegno promosso da Economia Pulita, nella sede del Parlamento Europeo: "Un nuovo paradigma disostenibile alla luce delle norme che regolano il settore e la filiera". La, d’altra parte, è fondamentale anche nell’intento di riconvertire in chiave green parte dell’economia nostrana. "In un contesto industriale e finanziario di estrema fragilità ed incertezza, la politica europea edna è chiamata a sostenere un percorso lineare delle imprese verso la sostenibilità, evitando di passare da stringenti obblighi e tempi non compatibili con le piccole e medie impresene, ad un rinvio incerto, con il rischio di inutili costi in capo alle imprese che avevano già iniziato un percorso di compliance", dice Alessandro Servadei (nella foto a destra), presidente di Economia Pulita.

Ne parlano su altre fonti Obiettivi Esg. In Italia la logistica è pronta, l’Europa no. Logistica sostenibile: come e perché migliora il business. Logistica urbana: collaborazione e innovazione per la sostenibilità. Prologis Italia: sguardo sempre avanti. Consegne più rapide e sostenibili: lo studio sull’utilizzo dei droni nella logistica. Supply chain: i principali trend del 2025.

Riporta msn.com: Obiettivi Esg. In Italia la logistica è pronta, l’Europa no - CONFLITTI E INCERTEZZA geopolitica sono stati al centro del convegno promosso da Economia Pulita, nella sede del Parlamento Europeo: "Un nuovo paradigma di logistica sostenibile alla luce delle norme ...

Secondo gaeta.it: Le aziende italiane e l’adozione dei criteri Esg: il rischio del greenwashing - Un rapporto di Banca d’Italia evidenzia il rischio di greenwashing nelle pratiche di compensazione dei CEO, nonostante l’aumento delle metriche ESG legate alla sostenibilità nelle aziende europee.

logisticamente.it comunica: Supply Chain e Net Zero: l’Europa cambia passo - Nel corso del 2024, l’azienda non ha rallentato per motivi specifici: alcuni obiettivi, annunciati nella strategia ESG, saranno già raggiunti nel ... Energia pulita, logistica verde e centralità delle ...