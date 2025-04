L’uomo dei tagli non è Elon Musk ma il suo vice Steve Davis

Ilfoglio.it - L’uomo dei tagli non è Elon Musk, ma il suo vice Steve Davis Leggi su Ilfoglio.it Bisognerebbe tornare indietro agli anni 80 e raccontare agli sceneggiatori americani che quei secchioni che loro descrivevano come indifese vittime sensibili oggi controllano il mondo. Il rachitico. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

“No“ agli aumenti della tariffa idrica. Provincia e sindaci in campo

Anche a discapito di chi era pronto, ed è ancora favorevole a questa soluzione, ad accettare di far pagare ai cittadini aumenti che potrebbero arrivare a 60% in più dei costi attuali in sei anni".

Via di Collinaia | Perde i sensi e crolla davanti agli amici : 17enne ricoverato all'ospedale

Immediata. . . Un 17enne, infatti, poco dopo la mezzanotte sarebbe crollato all'improvviso davanti agli amici con i quali stava trascorrendo la serata.

Ryan Gosling : Eva Mendes orgogliosa della sua battaglia per gli Oscar agli stuntman!

L'Orgoglio di Eva Mendes e il Supporto Social Eva Mendes ha espresso tutta la sua ammirazione sui social media, condividendo foto di Ryan Gosling con il regista David Leitch e Seth Phillip di @dudewithsign, che teneva in mano un cartello con la scritta: “Date un Oscar agli stunt”.

Ne parlano su altre fonti L’uomo dei tagli non è Elon Musk, ma il suo vice Steve Davis. Tagliato anche l'uomo dei tagli. Vance conferma: Musk è in uscita, ma restiamo amici. Musk vittima dei tagli? In coriandoli la commessa per il Tesla Cybertruck. Trump affida a Musk i tagli alla spesa: lotta agli sprechi all'uomo più ricco del mondo. La scure di Musk non risparmia nessuno: tagli anche sui bambini ucraini rapiti. «È il 15enne più intelligente del mondo». Cinque cose di Elon Musk che spiegano cosa farà al governo.

Segnala ilfoglio.it: L'uomo dei tagli non è Elon Musk, ma il suo vice Steve Davis - Eminenza grigia del Doge, licenziare senza scrupoli è la sua specialità. Un carattere eccentrico, in una rara intervista ammetteva di essere un po’ immaturo. La yogurteria, il bar, la paura di essere ...

Come scrive huffingtonpost.it: Tagliato anche l'uomo dei tagli. Vance conferma: Musk è in uscita, ma restiamo amici - Non c'è una tempistica ma si ipotizza fine maggio: il vicepresidente a Fox conferma che il lavoro del Doge “proseguirà anche quando se ne sarà andato lui”.

informazione.it comunica: Tagliato anche l'uomo dei tagli. Vance conferma: Musk è in uscita, ma restiamo amici - Elon Musk resta Creando così, in una manciata di settimane, non pochi malumori, non solo tra i dipendenti governativi licenziati, ma anche tra alcuni ministri della nuova amministrazione. (Tgcom24) ...