MotoGP i promossi e bocciati del GP del Qatar Marc Marquez superiore Bagnaia limita i danni

promossi E bocciati GP DEL Qatar

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) – Lo si era presentato come un week end complicato per lui su di un tracciato dove da sempre ha fatto fatica. La risposta è stata da campione: primo nelle qualifiche, nella Sprint Race e nella gara domenicale. Il Cabroncito ha voluto far capire che l'errore di Austin è già dimenticato e, quando arriva al traguardo, gli altri devono sempre guardargli il codone. Segnali di dominio.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) – L'errore nelle qualifiche ha fatto saltare per aria tutte le sue ambizioni e la rimonta dall'undicesima casella è stata sicuramente apprezzabile, visto il secondo posto finale per la squalifica di Maverick Vinales. Tuttavia, con un Marquez così, non sono ammessi errori e Pecco ne ha fatto uno grave. Necessario fare uno step, altrimenti il discorso iridato diventerà presto una chimera.

