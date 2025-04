Gqitalia.it - Mohamed Salah rinnova il contratto con il Liverpool indossando un Richard Mille da 730 mila euro

, che un po’ tutti i grandi club speravano di poter acquistare nonostante non sia più giovanissimo (ha 32 anni), ha deciso quasi a sorpresa di prolungare la sua permanenza alper altre due stagioni.L’ex-Roma, è stato in giallorosso dal 2015 al 2017 scendendo in capo 65 volte e realizzando 29 gol, è sbarcato anel 2017 e con la casacca rossa sta per conquistare la Premier League. Ora, in scadenza di, su di lui si erano avventati diversi club di caratura internazionale, ma alla fine il calciatore che ha avuto un passato “italiano” anche con la maglia della Fiorentina ha deciso di continuare a giocare nella città dei Beatles.Nei giorni scorsi si era parlato di un suo possibile rinnovo, anche se soprattutto dall’Arabia Saudita erano arrivate offerte faraoniche, e qualche ora fa le indiscrezioni sono diventate fatti.