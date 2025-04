Ilrestodelcarlino.it - ‘Vyni’, un successo da record. Il centro registra il tutto esaurito

Da tempo non si vedeva uncittà così bello e affollato. Segno che se si organizzano eventi, ne guadagnano tutti, dai cittadini ai commercianti fino alla sicurezza che ‘si fa da sola’ col presidio naturale, tant’è che non si sonoti particolari episodi incresciosi. La seconda edizione di ’Vyni – Vino&Vinili’, è stata un grandenel weekend. Dopo l’esperienza pilota del 2024 ‘ridotta’ solo a piazza San Prospero, quest’anno si sono raddoppiati gli spazi coinvolgendo anche piazza Prampolini. Una formula indovinatissima quella messa in piedi dal direttore artistico del festival Andrea Favali e dal direttore di produzione Alfredo Tronci che ha portato tantissima gente ad affollare fin dal mattino di sabato proseguendo fino a domenica sera con la degustazione negli stand delle varie cantine presenti, mangiando i piatti tipici della tradizione, dai cappelletti ai tortelli.